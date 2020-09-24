İstanbul'da bir deprem daha!

24 Eylül 2020 Perşembe, 21:49

AFAD, Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 21:06’da yerin 17.77 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında yerin 14.4 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Marmara Denizi'nde yaşanan 4,3 şiddetindeki depremin yerinin korkutucu olduğunu aktaran Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar Marmara’da olan 4,3’lük depremi görüyorsunuz. Min. 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da sözkonusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir" deemişti

