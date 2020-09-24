İstanbul'da hissedilen deprem
Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.
Marmara Denizi'nde Silivri ile Marmara Ereğlisi açıklarında bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin 4,3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Deprem İstanbulda Beşiktaş, Bağcılar, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerden birkaç saniyelik bir sarsıntı olarak hissedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Tartışmalı ihale ekimde
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ali Ağaoğlu adasını satıyor
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Tartışmalı ihale ekimde
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ali Ağaoğlu adasını satıyor