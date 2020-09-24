İstanbul'da hissedilen deprem

Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.

24 Eylül 2020 Perşembe, 16:38
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Marmara Denizi'nde Silivri ile Marmara Ereğlisi açıklarında bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin 4,3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Deprem İstanbulda Beşiktaş, Bağcılar, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerden birkaç saniyelik bir sarsıntı olarak hissedildi.  İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.


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