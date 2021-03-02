İstanbul'da cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi
İstanbul Eczacı Odası, kentte 5 Aralık 2020'den bu yana cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiğini bildirdi.
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden belirlendi. Bundan böyle Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler açık olacak, bunların dışında kalan günlerde tüm eczaneler 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecek.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.
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