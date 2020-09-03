İstanbul'da en fazla hemşehri derneği bulunan iller belli oldu

03 Eylül 2020 Perşembe, 10:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre İstanbul İstatistik Ofisi, kentte bulunan hemşehri dernekleriyle ilgili verileri değerlendirdi.

İstanbul İstatistik Ofisi'nin il, ilçe, köy ve mahalle kategorilerinde yaptığı incelemeye göre İstanbul'da, 7 bin 555'i dernek, 164'ü federasyon ve 13'ü konfederasyon olmak üzere, toplam 7 bin 732 hemşehri derneği bulunuyor. En fazla derneği bulunan il Sivas; en fazla derneğin yer aldığı ilçe ise Bağcılar. 4 bin 883 köy ve mahalle derneği yer alıyor.

7 BİN 732 HEMŞEHRİ DERNEĞİ

İstanbul'da, 7 bin 555'i dernek, 164'ü federasyon ve 13'ü konfederasyon olmak üzere, toplam 7 bin 732 hemşehri derneği bulunuyor.

Bin 264 il, bin 149 ilçe, kasaba ve belde, 4 bin 883 köy ve mahalle, 431 dış Türkler derneği yer alıyor.

SİVAS DERNEKLERİ İLK SIRADA

Dernekler arasında Sivas, 718 dernek ile en fazla derneği bulunan il olarak ilk sırada yer alıyor. Sivas'ı 431 dernek ile Tokat ve dış Türkler dernekleri izliyor

EN FAZLA DERNEK BAĞCILAR'DA

En fazla derneğe sahip ilçeler sıralamasında ise Bağcılar (541), Ümraniye(412 ) ve Esenyurt (381) ilk üçü oluşturuyor.

İstanbul dernekleri Beykoz ve Şile'de İllerin hemşehri dernekleri yoğun olarak bulundukları ilçelere göre değerlendirildiğinde, Sivas, Kâğıthane ve Sultangazi'de; Tokat, Küçükçekmece ve Avcılar'da; İstanbul, Beykoz ve Şile'de; Kastamonu, Kâğıthane ve Esenler'de; Giresun, Beyoğlu ve Beykoz'da; Ordu, Esenyurt ve Ümraniye'de; Erzincan, Kartal ve Şişli'de; Erzurum, Pendik ve Sultanbeyli'de, Malatya, Esenler ve Bağcılar'da; Sinop, Bağcılar ve Esenler'de örgütlenmiş bulunuyor.