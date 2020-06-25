İstanbul’da geç gelen otobüsün camını kırdılar
Fatih Kumkapı’da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesini bahane ederek taşla camını kırdı. Şahıslar kaçarken, durakta bekleyenler mağdur oldu.
Olay Fatih Kumkapı’da meydana geldi. İddiaya göre Halkalı-Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü yaklaşık 1 saat kadar gecikti.
Gecikme nedeniyle otobüsün şoförü ile kimliği belirsiz yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcular taşla otobüsün camlarını kırdı. Saldırının ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Olay nedeniyle durakta bekleyen diğer yolcular ise mağdur oldu. Vatandaşlar ise yaşadıkların cep telefonuyla görüntüledi.
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