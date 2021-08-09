İstanbul’da Hizbullah operasyonu
İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi terörist Zafer Dedeoğlu, yakalandı.
Hizbullah Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer alan ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu isimli şahıs, İstanbul Avcılar’da önceki gün yapılan operasyonda yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Video Haberler
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı