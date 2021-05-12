Hizbullah'a yakın HÜDA-PAR halkı sokağa çağırdı: 'Sadece parti ve tevhid bayrağı getirin'
Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırısını kınamak için Batman'da yurttaşları sokağa çağırdı. Sokağa çıkma yasağına rağmen kitlesel çağrıda bulunan HÜDA-PAR, "Gelirken sadece tevhid bayrakları ve HÜDA-PAR bayraklarını getirelim" dedi.
İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırıları dünyada ve yurtta sert tepkilerle karşılandı, yasağa rağmen sokağa dökülenler ise tepki çekti. Salgın gerekçe gösterilerek alınan sokağa çıkma yasağı, sık sık ihlal ediliyor. Çalışmak zorunda bırakılan ve resmi tatilleri kutlamak isteyen yurttaşlara cezalar yağarken, iktidara yakın grupların yasağı ihlal etmesine herhangi bir işlem yapılmıyor.
Son olarak Batman'da şeriatçı Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA-PAR, yurttaşları sokağa çağırdı. "Basın açıklaması ve konvoy daveti" başlığıyla Batmanlı yurttaşlara gönderilen SMS'te, "İşgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları lanetlemek için bu akşam (Salı) saat 21.30'da Atatürk Parkı'nda kitlesel basın açıklamamız ve konvoyumuz olacaktır" denildi.
BAYRAK UYARISI
Konvoy ve kitlesel açıklama davetinde bulunan şeriatçı parti yurttaşları, "Gelirken sadece tevhid bayrakları ve HÜDA-PAR bayrakları getirelim" diye de uyarıldı.
KONTROL NOKTALARI İÇİN UYARI
Kontrol noktalarında takılan yurttaşlara da tavsiyede bulunulan mesajda, "Sokağa çıkma gerekçeniz sorulursa basın açıklamasına katılacağınızı söyleyebilirsiniz" denildi.
Yasağa rağmen bu yöndeki mesajları alan birçok yurttaş sosyal medyadan tepki gösterdi.
İŞTE O MESAJ:
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