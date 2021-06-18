İstanbul'da iki hatta tramvay seferlerine yağmur engeli

Son dakika... İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle iki tramvay hattında seferler durdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 15:50
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İSTANBUL sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.


Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.


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