İstanbul’da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
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