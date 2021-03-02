İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı
AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından İstanbul'da yüzde 50 kapasiteyle açılacak olan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün ilk müşterilerini aldı. İş yerlerinde temizlik yapan masa ve sandalyeleri yerleştiren işletme sahipleri ile uzun süreden beri ilk kez içerde oturan müşteriler memnun olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından dün kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini restoran ve kafeler için, "Çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.
Açıklanan kararların ardından İstanbul'da kafe ve restoran sahipleri sabahın erken saatlerinde hazırlık yaptı. Küçükçekmece'de bir lokantada temizlik çalışması yapıldı, masa ve sandalyeler tekrar eski haline getirilerek yerlerine yerleştirildi. Camlarda asılı olan "Gel-Al Servisimiz Devam Etmektedir" yazılarının da söküldüğü görüldü. Yine Küçükçekmece'de bir kafede uzun bir aradan sonra içeriye müşteri alarak hizmet verdi. İşletme sahipleri ve müşteriler karardan memnun olduklarını dile getirdi.
"İLK İŞ GÜNÜ HEYECANIYLA AÇTIK"
Kafe sahibi Barış Gözüaçık "Kararı şimdilik güzel karşıladık. Devamı gelir inşallah tekrar kesilme olursa tekrar sıkıntıya düşebiliriz. Bizim için zor bir süreç oldu. 1 yıl aradan sonra ilk defa oturuyor müşterilerimiz. Biter hastalık hepimiz kurtuluruz umarım. Bugün temizledik ve açtık. İlk iş günü heyecanı gibi işimize ilk başlangıcı yaptık. Umarım böyle devam eder" diye konuştu. Bir lokanta çalışanı da "Hazırlık yapıyoruz. Açacağız. Eskiden 100 kişi alıyorduk şuan 50 kişi alacağız. Bu da yeter yedek katımız da var. 1 sene çok zor oldu bizim için. Temizlik yapıyoruz bugün de masaları hazırlıyoruz" dedi.
"SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK LAZIM HÂLÂ VİRÜS BİTMİŞ DEĞİL"
Uzun süreden sonra ilk defa oturduğunu dile getiren bir müşteri, "Bir yandan iyi hissediyorum ama sonuçta sosyal mesafeyi korumak lazım. Hâlâ virüs bitmiş değil. En son 7 ay önce falan oturmuştum galiba. İyi oldu ama sonuçta herkes bir şeyler kazanmak istiyor. Uzun zamandır kimse bir şeyler kazanamıyor. Böyle olması daha iyi. Sosyal mesafeyi korumak lazım" dedi. Bir başka müşteri de kararla ilgili "İyi oldu. Sürekli geldiğim bir yer. Benim mahallem ama oturamıyorduk şükür açıldı" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- İddiaların odağındaki Keymen İlaç'tan açıklama
- Libya'da ele geçen Rus hava savunma sistemi Ankara'da
Video Haberler
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
- Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
- Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- İddiaların odağındaki Keymen İlaç'tan açıklama
- Libya'da ele geçen Rus hava savunma sistemi Ankara'da