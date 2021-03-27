İstanbul'da 'kısıtlamasız cumartesi' kalabalığı... Eminönü ve Galata Köprüsü çevresi yoğun
Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü ve çevresi eski günlerini aratmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yüksek riskli iller dışında Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkacağını duyurmuştu. Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen yurttaşlar kendilerini sokaklara attı. İstanbul'un gözde noktalarından biri olan Eminönü Meydanı eski günlerine döndü.
EMİNÖNÜ VE GALATA KÖPRÜSÜ ÇEVRESİ YOĞUN
Kısıtlama nedeniyle hafta sonları kuşlara kalan meydanda, kısıtlamanın kalkmasıyla beraber insan yoğunluğu oluştu. Meydanda olduğu gibi Galata Köprüsü'nde de balık tutmaya gelen yurttaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Bunun yanı sıra kimi vatandaşların maske takmadığı, kiminin ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Öte yandan kısıtlamasız Cumartesi gününde, Eminönü ve Galata Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
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