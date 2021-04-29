İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının son 10 günde yüzde azaldığını bildirdi.
Prof. Dr. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taburcu olan hasta sayısının da arttığını belirtti.
Memişoğlu, "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da Covid-19 Vakalarımız son on günde % 30 oranında AZALDI.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 29, 2021
Günlük TABURCU olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha FAZLA! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek BULAŞMA olmadan dönmelerini istirham ediyoruz.
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