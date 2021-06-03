İstanbul'da metro turnikesinden geçişe izin vermeyen kedi sosyal medyada gündem oldu

03 Haziran 2021 Perşembe, 13:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir kedinin turnikenin üzerine yattığı ve kartını okutup geçmek isteyen bir gencin, bu nedenle başka bir geçiş noktasına yöneldiği görüntüyü paylaştı. İBB'nin resmi Twitter hesabında paylaşılan görüntüde, bir kedinin turnikenin üzerinde yattığı ve gencin geçişine izin vermediği görülüyor.

Kartını okutup geçmek isteyen genç, gülerek "Oğlum müsaade et. Tamam hadi geçmiyorum" dedikten sonra başka bir turnikeye yöneliyor.

İBB, bu görüntüleri "İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste, tramvayda, Halk Bakkal dahil her yerde geçiyor... bazen" notuyla paylaştı. Paylaşımın sonunda kedi emojisi kullanıldı.

Paylaşıma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayıtsız kalamadı. İmamoğlu, sosyal medyada gündem olan videoyu kendi hesabından paylaştı.