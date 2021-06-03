İstanbul'da metro turnikesinden geçişe izin vermeyen kedi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul kartını okutup turnikeden geçmek isteyen gence müsaade etmeyen kedi, sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyenlerin yüzünü gülümseten video, İBB'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 13:56
İstanbul'da metro turnikesinden geçişe izin vermeyen kedi sosyal medyada gündem oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir kedinin turnikenin üzerine yattığı ve kartını okutup geçmek isteyen bir gencin, bu nedenle başka bir geçiş noktasına yöneldiği görüntüyü paylaştı. İBB'nin resmi Twitter hesabında paylaşılan görüntüde, bir kedinin turnikenin üzerinde yattığı ve gencin geçişine izin vermediği görülüyor.

Kartını okutup geçmek isteyen genç, gülerek "Oğlum müsaade et. Tamam hadi geçmiyorum" dedikten sonra başka bir turnikeye yöneliyor.

İBB, bu görüntüleri "İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste, tramvayda, Halk Bakkal dahil her yerde geçiyor... bazen" notuyla paylaştı. Paylaşımın sonunda kedi emojisi kullanıldı.

Paylaşıma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayıtsız kalamadı. İmamoğlu, sosyal medyada gündem olan videoyu kendi hesabından paylaştı.


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