İstanbul'da Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

26 Haziran 2021 Cumartesi, 16:13

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, "Sokak Bizim" diyerek 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için Taksim'e çağrı yaptı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim'de yapılacak Onur Yürüyüşü'nü “devletin bölünmez bütünlüğü, genel ahlak ve Covid-19 tedbirleri gerekçesiyle “ yasakladı. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararı sonrası Taksim polis ablukasına alındı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yasak kararının ardından Taksim Mİs Sokak’ta toplanan LGBTİ+'lara polis müdahalede bulundu. Kitle ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu en az 25 kişi gözaltına alındı.

AFP MUHABİRİ GÖZALTINA ALINDI

Taksim'deki Onur Yürüyüşü'nü görüntülemek için alanda bulunan AFP muhabiri Bülent Kılıç da ters kelepçeyle gözaltına alındı. Polisin, boğazına diziyle baskı uyguladığı Kılıç'ın, 'Nefes alamıyorum' diye seslendiği duyuldu.

İSTİKLAL CADDESİ KAPATILDI

Polis, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm giriş çıkışları kapatırken, caddeyi boşaltmaya başladı.

6 YILDIR YASAK UYGULANIYOR

Komitenin Maltepe Miting alanında yapmak istediği yürüyüşe İstanbul Valiliği, "Genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle izin vermemişti.

Geçen günlerde Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Maçka Parkı'nda düzenlenmesi planlanan piknik de yasaklanmış, polis parktakilere sert şekilde müdahale etmişti.

Önceki yıllarda İstiklal Caddesi'nde yoğun katılımlarla gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü 2015 yılından bu yana alınan yasak kararları nedeniyle gerçekleştirilemiyor.