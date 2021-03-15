İstanbul'da patlama

15 Mart 2021 Pazartesi, 19:08

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak'taki binanın birinci katında saat 18.30 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişinin yaralandığı bildirildi.