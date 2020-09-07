İstanbul'da polise silahlı saldırı
Avcılar'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polise pompalı tüfekle ateş açtı.
Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye gezen polis şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.
İhtara uymayan araç kaçmaya çalışırken kaza yaparak durdu. Otomobilden inen 4 kişiden biri pompalı tüfekle polise ateş etti.
3 KİŞİ KAÇTI
Karşılık veren polis bir zanlıyı ayağından vurdu. Araçtaki bir kişiyi yakalayarak gözaltına alan polisin yaralı halde kaçan silahlı saldırganı ve beraberindeki 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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