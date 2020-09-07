İstanbul'da polise silahlı saldırı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:08

Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye gezen polis şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayan araç kaçmaya çalışırken kaza yaparak durdu. Otomobilden inen 4 kişiden biri pompalı tüfekle polise ateş etti.

3 KİŞİ KAÇTI

Karşılık veren polis bir zanlıyı ayağından vurdu. Araçtaki bir kişiyi yakalayarak gözaltına alan polisin yaralı halde kaçan silahlı saldırganı ve beraberindeki 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.