İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: Düşen yağış miktarı açıklandı

23 Haziran 2020 Salı, 16:47

Bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Kentin bazı kesimlerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması meydana geldi. Konteynerların bulunduğu parkın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. İlçede yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Bir binanın bodrum katında mahsur kalanlar olduğu bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri kattaki suyu tahliye ediyor.

KENTTE EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İLÇELER AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte en fazla yağış alan ilçelerin Ümraniye ve Üsküdar olduğunu bildirdi. AKOM'dan yapılan açıklamada, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde etkili olduğu belirtildi. Öğle saatlerinden itibaren ise il geneline yayılan kuvvetli sağanağın Boğaz çevresinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla metrekareye Ümraniye'de 28,9, Üsküdar'da 24,8, Eyüpsultan'da 20,7, Samandıra'da 16 ve Silivri'de 13,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağış öncesi halihazırda bekleyen İBB itfaiye, İSKİ, yol bakım, atık yönetimi, park bahçeler, İBB trafik, zabıta ve 153 yerinde çözüm ekiplerinin olumsuzluklara müdahale ettiği anlatıldı. Ayrıca açıklamada, Üsküdar Çengelköy Tahirpaşa Caddesi, Üsküdar Meydanı Hakimiyeti Milliye Caddesi, Ahmediye, Çekmeköy Madenler alt geçit, Zincirlikuyu alt geçit ve Fındıklı'da göllenme oluştuğu, Ortaköy Sahilyolu'nda ise ağaç devrildiği ifade edildi. Gök gürültülü sağanağın, il geneline yayılması, aralıklarla akşam saatlerine kadar etkisini göstermesinin ardından bölgeyi terk etmesi bekleniyor.