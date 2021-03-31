İstanbul'da silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı ve ölü var
İstanbul Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Başakşehir Gölet Mevkii'nde saat 17.30 sıralarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemeler göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Öte yandan çatışma anı kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin anlatımına göre, kurşun yağdıran 3 kişi yabancı plakalı bir araçla kaçıyor.
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