İstanbul'da simide 25 kuruş zam
İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 TL dan 2.5 TL'ye yükseldi. 2013'ten 2018'e kadar 5 yıl simide zam yapılmamıştı. 2018'in Temmuz ayında ise 1.5 TL'ye satılan simit 1.75 TL'ye çıkmıştı. Geçen iki buçuk yılda simit fiyatı yüzde 43 artarak 2.5 TL'ye ulaşmış oldu.
Simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) gelen tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini açıkladı. Simit üreticileri geçen yıldan bu yana un fiyatlarında yüzde 50’yi aşkın, susam fiyatlarında ise yüzde 20-25 düzeyinde artış olduğunu belirtirken, elektrik, su giderlerinde de artış olduğunu ifade etti.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçen yıldan bu yana un ve susam fiyatlarındaki artışlara dikkat çekti. Bu artışın doğal olarak simit fiyatlarına da yansıdığını belirten Çetin, "Fırınlarda simitler 2 TL’ye satılıyor. Çünkü, simitçilerin ve fırıncıların yaptığı simitler farklı oluyor. Fırınlar ekmeklik undan, simitçiler simit unundan yapıyor. Fiyat da buradan kaynaklanıyor" dedi.
2013'ten 2018'e kadar 5 yıl simide zam yapılmamıştı. 2018'in Temmuz ayında ise 1.5 TL'ye satılan simit 1.75 TL'ye çıkmıştı. Geçen iki buçuk yılda simit fiyatı yüzde 43 artarak 2.5 TL'ye ulaşmış oldu.
ANKARA VE İZMİR’DE 2 TL
İzmir ve Ankara’da 100 gramlık simit 2 TL’den tüketiciye sunuluyor. 1.75 TL’den satılan simit yüzde 14 artış ile 2 TL’ye çıktı. Esnaf odaları, artan maliyetler nedeniyle simitlere zam yapıldığını ifade ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu