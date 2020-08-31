İstanbul'da sosyal mesafeli festival: Chill-Out
Chill-Out Festival 15. yılında sosyal mesafeli olarak dinleyiciyle buluşacak. Festivalde bu yıl, Oceanvs Orientalis, BaBa ZuLa ve Majnoon gibi isimler sahnede olacak.
5 Eylül'de Garden Fiesta'da düzenlenecek Chill-Out Festival Istanbul 2020, sahne önüne kurulacak 2, 3 ve 4 kişilik boxlar ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek.
Festivalde bu yıl sahne alacak isimler ise şöyle:
Elektronik müzikteki "estetik anlayışını" sorgulayan müzik oluşumu ''Oceanvs Orientalis"; geleneksel doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştirerek bambaşka ufuklar aralayan BaBa ZuLa; oryantal, etnik ve ruhani sesleri eşsiz görsellerle birleştiren Majnoon; Lounge FM ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca; küçük çaplı girişimlerle başlayan müzikal yolculuklarını geniş kapsamlı performanslar serisine çeviren Mousike ve topladığı "Eski Dünya" tınılarını modern hayata uyarlayan Menachem 26.
Müzikseverlerin maskeleriyle katılacağı festivalin alanının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edileceği belirtildi.
Festivalin sınırlı sayıdaki biletleri Biletix'ten temin edilebilir.
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