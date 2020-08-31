İstanbul'da sosyal mesafeli festival: Chill-Out

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:35

5 Eylül'de Garden Fiesta'da düzenlenecek Chill-Out Festival Istanbul 2020, sahne önüne kurulacak 2, 3 ve 4 kişilik boxlar ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek.

Festivalde bu yıl sahne alacak isimler ise şöyle:

Elektronik müzikteki "estetik anlayışını" sorgulayan müzik oluşumu ''Oceanvs Orientalis"; geleneksel doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştirerek bambaşka ufuklar aralayan BaBa ZuLa; oryantal, etnik ve ruhani sesleri eşsiz görsellerle birleştiren Majnoon; Lounge FM ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca; küçük çaplı girişimlerle başlayan müzikal yolculuklarını geniş kapsamlı performanslar serisine çeviren Mousike ve topladığı "Eski Dünya" tınılarını modern hayata uyarlayan Menachem 26.

Müzikseverlerin maskeleriyle katılacağı festivalin alanının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edileceği belirtildi.

Festivalin sınırlı sayıdaki biletleri Biletix'ten temin edilebilir.