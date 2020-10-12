İstanbul'da tekel bayilerine denetim: 240 litre kaçak alkol ele geçirildi
Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece’de yaptığı tekel bayi denetlemeleri sonucunda 240 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece’de yaptığı tekel bayi denetlemeleri sonucunda 240 litre kaçak alkol ele geçirdi.
İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de faaliyet gösteren bir tekel bayinde yapılan denetimde 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişeğin yanı sıra çeşitli markalarda bandrolsüz 12 adet etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf M. gözaltına alındı.
Avcılar ilçesinde de bir iş yerinde 20 litre kaçak içki ele geçirilip iş yeri sahibi Ökçün D. gözaltına alındı.
Büyükçekmece’deki bir tekel bayinde yapılan denetimde de 220 litre kaçak içki ele geçirilirken iş yeri sahibi Aytekin K., gözaltına alındı.
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