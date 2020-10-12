Sahte içki ölümleri durdurulamıyor: İzmir'de 4, Mersin'te 5 kişi yaşamını yitirdi

12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:46

İzmir'in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Urla ve Ödemiş ilçelerinde de dört kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti.

Urla'da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa'ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUZENLER PEŞ PEŞE HAYATINI KAYBETTİ



Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesi’ne başvuran altı kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu'nun cenazeleri bugün toprağa verilecek.

Ödemiş Devlet Hastanesi’nde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi.

KIRIKKALE 11 ÖLÜ

Kırıkkale'de de geçen cuma günü sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden yedisi hayatını kaybetmişti.

MERSİN'DE DE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin’de, sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, yaşamını yitirdi. Operasyon başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de serbest kaldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.







