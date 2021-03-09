İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

DHA
09 Mart 2021 Salı, 08:52
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. 


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