İstanbul'da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kaldırıldı

İstanbul Valiliği tarafından alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den beri 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 14:55
İstanbul'da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kaldırıldı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart Pazartesi günü açıkladığı 'kademeli normalleşme' önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Ancak çok yüksek risk grubundaki şehirlerde toplu taşımadaki yaş kısıtlaması devam ediyor.


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