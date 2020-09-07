İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

07 Eylül 2020 Pazartesi, 07:23

İstanbul'un Esenler, Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece ilçelerinde operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.