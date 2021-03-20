İstanbul'daki Nevruz kutlamalarında 14 kişi gözaltına alındı
İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yenikapı etkinlik alanında bugün Nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz kutlamalarında alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi "görevli polis memuruna mukavemet", 10 kişi ise "miting alanın dışında terör örgütü propagandasını içeren slogan atmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan, H. Y, ve E. D. A. isimli kişilere 1 Şubat tarihinde Boğaziçi olaylarında gözaltına alınarak mahkemece ev hapsi verildiği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- Son ankette çok çarpıcı sonuçlar
- Son 72 saatte yaşananlar: Türkiye nereye gidiyor?
- Emekçinin geleceğine darbe
- Naci Ağbal görevden alındı
- Naci Ağbal'ın görevden alınma nedenleri
- KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için açıklama
- Bilsay Kuruç, Kıtlık ekonomisindeyiz
- Boynukalın'dan tepki çeken İstanbul Sözleşmesi tweet'i