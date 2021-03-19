Tokat'ta nevruz kutlaması yapan gruba 'koronavirüs' tutanağı
Tokat'ta nevruz kutlaması sırasında koronavirüs tedbirlerine uymayan gruba, polis ekipleri tutanak tuttu.
Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği hafta sonu kısıtlamasına denk gelen 21 Mart Nevruz Bayramı'nı binalarının önünde kutladı.
Sokak ortasına ateş yakan grup, etrafında halay çekti. Etkinliğe katılanlar daha sonra nevruz ateşinin üstünden atladı. Kutlamalar sırasında gruptaki birkaç kiyinin maske takmadığı görüldü. Gruptakiler basın açıklaması yaptığı sırada polis geldi.
Polis, dernek üyeleri hakkında koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutarken, etkinlik de sonlandırıldı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Mesut Yar özür diledi
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- İstanbul için korkulan oldu!