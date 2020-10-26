İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."
Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca Başkanlığında belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2020
Sevgili İstanbullular,
salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız #Maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak.
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