İstanbul’daki şiddetli fırtınanın bilançosu açıklandı
İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle pek çok ilçede apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düştü. AFAD, İstanbul'da yaşanan fırtınanın bilançosunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,"İstanbul’da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşanmış, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluşmuştur. Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır.
Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
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