İstanbul'daki trafiğin en büyük sebebi

22 Mart 2021 Pazartesi, 11:40

İstanbul'da yurttaşların zamanının çoğu yollarda geçiyor. Sık sık yaşanan hafif hasarlı kazalar da trafiği kilitleyerek, bu sürelerin daha da uzamasına neden oluyor.

Trafiği aksatanların genellikle hafif hasarlı kazalar olduğunu ve her kazada polisi aradıklarını belirten bir sigorta şirketinin genel müdürü Gürbüz Taşgın, "İnsanlar hangi durumlarda bu tutanakları tutması gerektiğini bilmiyor. Eğer karşı tarafın alkollü olduğundan endişeliysek, ehliyetinin yetersiz olduğunu düşünüyorsak, karşı tarafın aracı kamu aracıysa ve bir kamu malına zarar verildiyse polise ve jandarmaya haber verilmesi gerekiyor. Ancak insanlar her kazada polisi arama derdine düşüyorlar. İnsanlar haklılık ve haksızlık konusunda çelişkiye düşüyor. Tarafların anlaşması gereken tek konu polis mi çağırmalıyız yoksa tutanak mı tutmalıyız. Geri kalan noktalarda anlaşmanıza gerek yok. Herkesin kaza tespit tutanağında alanları ayrıdır. Kendi krokisini çizebilir. Burada bir anlaşma sağlanmasına gerek yok" dedi.

KAZA TESPİT TUTANAĞI ONLİNE OLARAK TUTULABİLİYOR



Teknolojik imkanlardan kaza anında da faydalanıldığını ve online olarak bu tutanakların tutulabileceğini söyleyen Taşgın, "Sigorta bilgi merkezinin online kaza tespit uygulaması var. Elle doldurulan alanları bu online raporda kendisi otomatik dolduruyor. Bulunduğunuz adrese kadar buluyor. Fotoğraf çekip otomatik yükleme var. Bunu tüm kullanıcılara öneriyorum. Araçtan inip kendi plakalar gözükecek şekilde 5-10 metre geriden fotoğraf çekmek yeterli" diye konuştu.

GÜNLÜK ORTALAMA 20-25 HAFİF HASARLI KAZA OLUYOR



İstanbul'daki trafik durumu yüzlerce kamera ile aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden anlık olarak takip ediliyor. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürü Tuncay Önderoğul, "İstanbul'da ana arterleri gözetleme imkanımız var. Bu ana arterlerde günlük ortalama 20-25 kaza oluyor. Bu kazalar da bulundukları bölge itibarıyla çok büyük yoğunluklara neden oluyor. Özellikle kaldırılması için vinç, çekici gibi aracalar gerektiği zaman bu trafik daha da artıyor. Hızlı bir şekilde tutanağın tutulması, araçların kaldırılması yüzde 10 -15 oranında genel trafiğe etki ediyor. Bölgesel olarak da yüzde 40 yaklaşan bir trafik oluşturuyor" şeklinde konuştu.

2020 YILINDA 211 BİN HAFİF HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ



İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da hafif hasarlı kazaların sayısına dikkati çekerek, "Trafikte 3 ana akım var. Serbest akım, kararsız akım ve zorlamalı akım. Serbest akımda ne kadar araç olursa olsun trafik etkilenmez. Kararsız akımda araçlar birbirini etkilemeye başlıyor. Sonrasında ise zorlamalı akım yani kuyrukların, duraksamaların olduğu trafik ortaya çıkıyor. Kararsız akımda ufak bir hareket, kaza zorlamalı akıma dönüştürüyor. 2020 yılında İstanbul'da emniyete yansıyan ölümlü ve yaralanmalı kazalar 14 bin 913 adet. Tutanak tutulan kaza sayısı ise 211 bin kaza olmuş. 2021 yılının 2,5 aylık süre zarfında ise tutanak tutulan 38 bin 503 kaza meydana gelmiş. Emniyete yansıyan kaza sayısı ise bin 234 adet" ifadelerini kullandı.

"MASLAK'TAKİ TRAFİK HACIOSMAN YOKUŞUNA KADAR İLERLİYOR"



"Artık şu kontağı kapatıp, bırakıp, gitmek istiyorum" diyen 30 yıllık minibüsçü Aydın Özan, "Trafiği çok etkiliyor bu hafif hasarlı kazalar. Zaman zaman biz de yaşıyoruz bu tür kazalar. Bu yüzden çok mustaribiz. Özellikle şirket aracı kullananlar çok fazla irdeliyorlar. Kendileri hatalı oldukları zaman bile polis çağıralım diye ısrar ediyorlar. Trafiği alt üst ediyor bunlar. En ufak kazada Maslak'taki trafik Hacıosman yokuşuna kadar ilerliyor" ifadelerini kullandı.



Taksi şoförü Ahmet Solin de "Artık olan olmuş, fotoğrafını çekip, aracı kenara çekip tutanağı tutmak gerekiyor. Sebepsizce bekliyorlar. Geçerken de kızıyoruz. Bir bilinçsizlik söz konusu. Sigorta poliçesinin ne işe yaradığını bilmiyor. Her seferinde polisi aramak istiyorlar. Poliçede nasıl yazılacağı da yazıyor" dedi.