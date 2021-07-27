İstanbul'dan Fethiye'ye tatil yolunda kaza; 4 kişilik aile yaralı
İstanbul'dan tatil için Fethiye'ye giden Şentürk ailesinin bulunduğu otomobil, Burdur'da takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Birol (52) ile eşi Yasemin (41), çocukları İdil (17) ve Burak Şentürk yaralandı.
İstanbul'dan tatil için Fethiye'ye giden Şentürk ailesi, 34 DIZ 471 plakalı otomobille yola çıktı. Birol Şentürk'ün kullandığı otomobil, saat 09.00 sıralarında Burdur Çallıca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, takla attı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Birol Şentürk ile eşi Yasemin Şentürk, çocukları İdil ve Burak Şentürk yaralandı.
Hurdaya dönen araçta sıkışan Birol- Yasemin Şentürk çifti, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Birol ve Yasemin Şentürk çiftinin sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.
Video Haberler
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
- Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
- Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı
- Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Adı Soylu ile anılan ismin ortağının İsrail bağlantısı
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız