İstanbulkart, HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

22 Aralık 2020 Salı, 22:27

HES Kodu tanımlaması yapmayan İstanbulkart kullanımları etkisiz hale gelecek. Tanımlamalar ise İstanbulkart'ın web sayfası üzerinden yapılabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak 2021 tarihine kadara tanımlama ve eşleştirme işlemi yapılmayan İstanbulkart ile seyahat etmenin mümkün olmayacağını duyurdu.

Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır?

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamayı yapabilirsiniz.