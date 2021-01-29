İstanbul’un göbeğinde bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 3 yaralı
Mecidiyeköy’de bir restoranda çalışan 6 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçak çeken bir saldırgan 3 arkadaşını yaralarken, diğer 2 arkadaşını ise darbetti. Olayda bıçaklanan 3 kişi ve darbedilen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Lati Lokum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir restoranda çalışan 6 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine eline bıçağı geçiren bir şahıs, arkadaşlarından 3’ünü bıçaklayarak yaraladı. Diğer 2 arkadaşını da darp eden saldırgan kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
ARKADAŞLARINI BIÇAKLAYAN SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Darp edilen 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilmesinin ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri restoranın girişine güvenlik şeridi çekip, içeride bir süre inceleme yaptı. Gözaltına alınan şahıs ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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