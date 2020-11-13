İstanbul'un göbeğinde öğretmeni ihmal mi öldürdü?

13 Kasım 2020 Cuma, 17:45

Öğretmen Hakan Aydın, 10 Kasım sabahı saat 8:30 sıralarında görev yaptığı Ahmet Suzan Yalkın Ortaokulu’na geldi. 15 dakika sonra da öğrencilerin gözü önünde okul koridorunda yere yığıldı. Aydın’a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapılırken bir yandan da 112 çağrı merkezinden ambulans istendi.

KRT'den Çağdaş Ulus'un haberi şöyle: Öğrencilerin iddiasına göre defalarca çağrı merkezi arandı ancak ambulans 20 dakika sonra okula gelebildi. Okul yönetimi ise bu sürenin 9 dakika olduğunu söyledi. Halbuki okulun yanı başında 112 ulaşım merkezi bulunuyordu.

Haberi yapan Ulus, ambulansların kalkış merkezine gidip arabayla okula sadece 3 dakika da ulaştı. İşte bu nedenle ambulansın okula geç gelmesi öğretmen Hakan Aydın’ın hayata tutunmasını geciktirmişti. Öğrencilerin ve okul yönetiminin bir iddiası da okula en yakın sokağın yolunun bir dönerci tarafından işgal edilmiş olması. O günde okula gecikmeli gelen ambulans da bu sokağı kullanamadı. Farklı bir güzergah çizerek gecikmeli olarak okula ulaştı. Bu yolun kapatılması da ambulansa 10 dakika zaman kaybettirdi. Böylece skandallar zinciri bir öğretmenin hayatına mal oldu.



