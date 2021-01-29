İstanbul’un iki ilçesinde 8 saatlik su kesintisi
İstanbul’da Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde yarın saat 22.00 ile Pazar günü saat 06.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.
İSKİ’nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı. Açıklamada, “30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi’nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" ifadesi kullanıldı.
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