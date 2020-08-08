İşte altın fiyatlarında son durum

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:31

Kısa sürede hızlı bir yükseliş gösteren altın fiyatları bugün daha düşük seyrediyor. Gram altın fiyatı 8 Ağustos itibariyle 476 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 805 liradan satışa sunuluyor.

8 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı alış: 476,10 satış: 477,15

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.267 satış:3.316

Yarım altın fiyatı alış: 1.569,79 satış:1.611346

Çeyrek altın fiyatı alış:787,36 satış:805,73