İşte altın fiyatlarında son durum
Kısa sürede hızlı bir yükseliş gösteren altın fiyatları bugün daha düşük seyrediyor. Gram altın fiyatı 8 Ağustos itibariyle 476 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 805 liradan satışa sunuluyor.
Kısa sürede hızlı bir yükseliş gösteren altın fiyatları bugün daha düşük seyrediyor. Gram altın fiyatı 8 Ağustos itibariyle 476 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 805 liradan satışa sunuluyor.
8 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı alış: 476,10 satış: 477,15
Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.267 satış:3.316
Yarım altın fiyatı alış: 1.569,79 satış:1.611346
Çeyrek altın fiyatı alış:787,36 satış:805,73
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