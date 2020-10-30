Yurttaş erken seçim istiyor mu? İşte anketten çıkan sonuçlar
AREA araştırmanın anket sonuçlarına göre, erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 39.1, istemeyenlerin oranı 55.6, fikir belirtmeyenler ise yüzde 5.3 oranında.
Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında Area araştırmanın anket sonuçlarını paylaştı. Takan'ın paylaştığı erken seçim sonuçlarına göre, isteyenlerin oranı yüzde 39.1, istemeyenlerin oranı 55.6, fikir belirtmeyenler ise yüzde 5.3 oranında.
"Bu ayki onca sıkıntının ardından muhalefet bile erken seçim talep etme noktasına gelmişken vatandaşın ne düşündüğüne gelince… Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 39.1, istemeyenlerin oranı 55.6, fikir belirtmeyenler yüzde 5.3…" bilgisini veren Takan, seçim sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı.
"Vatandaşın canımı çok mu sıkkın?.. Hem iktidardan hem de muhalefetten beklentileri hiç kalmamış mı?..
Yoksa, sonuç değişmeyeceğine inandıkları için bir erken seçimden umut mu kesmişler?.. Veya, 'Bırakın artık bu boş tantanaları da bizim gerçek sıkıntılarımızın peşine düşün' mü diyorlar?.. Artık ne derseniz deyin!.."
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