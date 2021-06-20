İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı

Eski Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz arasındaki görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2021 Pazar, 10:49
İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
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Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz arasındaki görüşmenin ses kaydını yayınladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şık, “Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği  kısmına ait ses kaydı budur” dedi.

İşte o paylaşım:


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