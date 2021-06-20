İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
Eski Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz arasındaki görüşmenin ses kaydı yayınlandı.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz arasındaki görüşmenin ses kaydını yayınladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şık, “Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur” dedi.
İşte o paylaşım:
Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında (https://t.co/GaMbuQgwpB) bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur: https://t.co/jprMOgG56b pic.twitter.com/ZXCYdmENWb— ahmet şık (@sahmetsahmet) June 20, 2021
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