Son dakika... Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
Son dakika... Kara para aklama iddiasıyla ABD tarafından aranan SBK Holding’in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı. Korkmaz’ın avukatları tutuklama talebinin ABD’den geldiğini ve yargılamanın Avusturya’da süreceğini söyledi.
“Kara para aklama” soruşturması kapsamında aranan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz dün Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine tutuklandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinden bir gün sonra yurtdışına kaçtığını iddia etmişti. Sözcü’ye konuşan Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini, Türkiye’nin de iade talebi olduğunu söyledi. Korkmaz, Türkiye’ye dönebilmesi için Veyis Ateş aracılığıyla 10 milyon Avro istendiğini ileri sürmüştü.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinden bir gün sonra yurtdışına kaçtığını iddia etmişti. Korkmaz, Türkiye’ye dönebilmesi için Veyis Ateş aracılığıyla 10 milyon Avro istendiğini ileri sürmüştü.
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