İşte Bölgesel Amatör Lig kararları
TFF'den BAL (Bölgesel Amatör Lig) ile ilgili sürpriz bir karar çıktı.
TFF'den BAL (Bölgesel Amatör Lig) ile ilgili sürpriz bir karar çıktı.
Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig’de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan
takımların TFF 3'üncü Lig’e yükselmesine karar verildi. Bu kapsamda 3'üncü Lig'e
yükselen ekipler şöyle: Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor,
Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor,
Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor
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