İşte Bölgesel Amatör Lig kararları

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:58

TFF'den BAL (Bölgesel Amatör Lig) ile ilgili sürpriz bir karar çıktı.

Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig’de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3'üncü Lig’e yükselmesine karar verildi. Bu kapsamda 3'üncü Lig'e yükselen ekipler şöyle: Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor

