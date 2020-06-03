İşte bu örtülü faşizm

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetemiz Cumhuriyet’in “kes-kopyala-yapıştır tekzipler” ile engellenmesinin örtülü faşizmin göstergesi olduğunu belirterek “Derebeylikte, Hitler, Mussolini faşizminde bunları göremezsiniz. Cumhuriyet gazetesinin hepsini kuşa çevirsen, Cumhuriyet gazetesinin şu ibaresi (gazetedeki ‘Cumhuriyet’ yazısını göstererek) her şeye değer. Onurlu duruşlarından dolayı Cumhuriyet gazetesinin bütün çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu. CHP’li Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 48 gün sonra açılan Meclis’in gündeminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasına ilişkin düzenleme olması gerektiğini dile getirdi. Gazetemize yönelik baskılara da atıf yapan Altay, Erdoğan’ın yeni bir metot bulduğunu belirterek “Kes-kopyala-yapıştır tekzipler ile gazeteleri kapatıyoruz. Bir gazeteyi istersek o gün birinci sayfasını karartıyoruz. (Cumhuriyet gazetesini göstererek) İşte örtülü faşizm böyle bir şey. Yani legal faşist bir düzende matbaayı basarsın, gazeteyi çıkarmazsın” dedi. Gazetemizin haberini okuyan Altay, şunları dile getirdi:

“Bu haberde bir yanlışlık varsa Türkiye’de hiç gazetenin çıkmaması lazım. Fahrettin Altun aslında bu haberin içeriğini yalanlamıyor. ‘Kişilik haklarıma saldırı oldu’ diyor. Grup başkanvekillerimiz Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında dava açmış. Savcı da fezlekeleri hazırlamış. Adliyeden Saray’a, Saray’dan da medyaya bir servis var. Bu yargı açısından kepazeliktir. Çok rica ediyorum Altun’un avukatlarından. Benim Özgür Özel’den, Engin Özkoç’tan neyim eksik? Aynı şeyleri ben de söyledim. Sayın Altun niye belediyeye bir dava açmıyorsun? Sen haklıysan, Cumhuriyet gazetesini bu hale çevirecek kadar haklıysan, insan ne yapar, bir dava açar. Büyükşehir yıkmış dava yok, 4 gazeteciye soruşturma açılıyor. 4 gazeteciye deniyor ki, ‘Terör örgütlerine hizmet etti.’ Artık şuraya geldik: ‘Saray’a ve Erdoğan’a karşı çıkan herkes teröristtir.’ Türkiye’de 22 milyon terörist var Erdoğan’ın kafasına göre. Derebeylikte, Hitler, Mussolini faşizminde bunları göremezsiniz. Cumhuriyet gazetesinin hepsini kuşa çevirsen, Cumhuriyet gazetesinin şu ibaresi (gazetedeki ‘Cumhuriyet’ yazısını göstererek) her şeye değer. Onurlu duruşlarından dolayı Cumhuriyet gazetesinin bütün çalışanlarını kutluyorum. Onların yılmayacaklarına da yürekten inanıyorum.”

‘ZİNDAŞTİ-KUZU’ TEPKİSİ

Altay, Zindaşti’nin serbest bırakılmasıyla ilgili süreçte hâkimin kullandığı “Ankara’dan baskı var” ifadesinin önemli olduğunu kaydetti. Altay, “Ankara kim? Ankara, Cumhurbaşkanı’dır ya da Meclis’tir. Ben Cumhurbaşkanı’ndan bir açıklama bekliyorum. Burhan Kuzu’ya talimatı Cumhurbaşkanı mı verdi? Hal böyleyken koku saçılmış, pislik hem görülüyor hem kokar iken Burhan Kuzu’nun orada tutulmasının sebebini merak ediyorum. Burhan Kuzu görevde kalacak mı sayın Erdoğan?” diye konuştu.