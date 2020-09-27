İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri
Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Galatasaray Fenerbahçe maçı için ezeli rakipler Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Yeni sezona iddialı başlangıç yapan iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
Sezon öncesi transferlerle kadrolarını güçlendiren ezeli rakipler sahadan üç puanla ayrılarak yarışın ilk haftalarında gövde gösterisi yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sahasındaki yenilmezlik serisine son veren Galatasaray, evinde oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu sezon adeta takımı en baştan kuran ve şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek sezonun henüz başında bir darbe indirmek istiyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia)
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