İşte haftalık burç yorumları

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:00

Serap Kılıç Baytok, Cumhuriyet Cumartesi eki için yazdı.



Koç burçlarını girişimci, hızlı, cesur ve çabuk parlayan tarafları ile biliriz. Çocuksu doğalarını hiç kaybetmeyen, yenilmeye katlanamayan fakat her yerde ipi göğüsleyen yapılarıyla hayatlarımıza enerji katarlar. İyi ki doğdunuza koç burçları.

Yarın Güneş'e, Venüs de eşlik ederek koç burcuna geçecek. Güneş'in tersine, Venüs bu burçta rahat etmemekte, ilişkilerde bencillik ve sabırsızlık tetikleyebilmektedir. Ekonomi gündemini rahat ettirmeyecek bir gösterge olabilir. Para piyasalarında etkili olan venüs, koç burcunda kaynak arayışlarınızı krize çevirebilir.

Perşembe günü Merkür'ün, cuma ise Mars'ın ay düğümleri kontakları bulunmakta. Önümüzdeki hafta biterken söylediğimiz sözler ile yaptıklarımız hayatımızda önemli yol ayrımları yaratabilir. Bitiren, sonlandıran haberler alabilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

KOÇ:

Doğum gününüze az kaldı, yeni yaşınızda fiziksel sağlığınıza yatırım yapmak isteyebilirsiniz. İlişkilerde ve birlikteliklerde bir yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz. Kişisel imajınızı değiştirmek, bakımsız kaldığınız günlerin acısını çıkarabilirsiniz. Evin kalabalık, sosyal çevrenizin sizi meşgul ettiği, yoğun günler geçirebilirsiniz. Yalnızlık bitti.

BOĞA:

Bahar geldi ama daha hazır hissetmiyorsunuz, kendinizi dışarı atmak için mayıs'ı bekliyor olabilirsiniz. Bu dönemde iş yoğunluğunuz fazla ve yalnız kalma, kafanızı dinleme ihtiyacınız maksimumda olabilir. Bağımlılık yaratan ilişkileri ve kötü alışkanlıkları geride bırakmak için güzel günler.

İKİZLER:

Baharda en çok sosyalleşen burç siz olacaksınız. Sıkıntıya gelemeyen, eğlenceli ikizler için çok fazla davet ve sosyal etkinlik söz konusu. Yeni ilişki potansiyelleri artabilir, kendinizi bu dönemde göz önünde bulabilirsiniz. İşinizde size faydalı olabilecek kişilerle tanışabilir, çok sonra gerçekleştirmek üzere planlar yapıp kenara koyabilirsiniz.

YENGEÇ:

İşlerin yoluna girmesinin zamanı geldi. İş hayatınızda karanlıkta kalmış herşeye güneş açıklık kazandıracak, bu alanda yeni başlangıçlar ya da hızlı gelişmeler olabilir. Kendinizi sakladığınızı fark edebilir biraz daha görünür olmak adına işverenlerinizle konuşabilirsiniz. Ben de varım ve buradayım diyeceksiniz.

ASLAN:

Ticaret ile ilgili işleri olanlar için hızlı bir dönem başlıyor. Eğitim ve seyahat konularında daha kolay ve hızlı hareket edebilirsiniz. Gezmeyi en çok özleyenlerden olarak, ufak bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Eşinizin akrabalarını daha sık görebilir, bir araya gelebilirsiniz, onlarla ilişkinizin güçleneceği bir zaman dilimi olabilir.

BAŞAK:

Bu dönemde değişimler hızlı ve netleştirici olabilir. Eş ve birlikteliklerinizle olan ortak hesaplarınızı yönetmek ve değiştirmek isteyebilirsiniz. Ekonomik göstergelerinizi değiştirecek olan bu dönemde, rahatlayabilir, yatırım yapacak olabilirsiniz. İşlerle ilgili şanssız diye tabir ettiğiniz bir dönem bitiyor.

TERAZİ:

Baharı en güzel şekilde yaşayacak, sosyal böcek bir diğer burç teraziler. İlişkiler, birliktelikler hızlanırken bu dönemde teraziler hiç yalnız kalmayacaklar. Hukuki işlerine cevap bekleyenler için sonuçların geldiği, taşınma ya da mekan değişikliği yapmayı planlayanlarınızın sonunda bunu gerçekleştiği günler olacak, yeniliklere hazır olun.

AKREP:

İş trafiğiniz artıyor, bahar gelse de kendinizi dışarı atmadan önce birikmiş sorumlulukları çözmeye çalışacaksınız. Çalışma arkadaşlarınız ya da çalışanlarınızla bozulmuş olan günlük rutininizi tekrar oturttuğunuzda kolaylıkla ilerleyeceksiniz. Sağlık açısından biraz hassas olabilirsiniz.

YAY:

Gönül yayları astrolojik olarak en çok gevşeyen burçlar, bu bahar yaylar. İlişki, flört ve gönül işlerinin üzerinden geçen güneş, hem başlangıçlar tetikleyip hemde buradaki çözümsüzlüklere ilaç olabilir. Spora başlamak için en ideal günler, cesaret edebildiğiniz ne varsa yanınıza kar kalacak olabilir, biraz büyük düşünün.

OĞLAK:

Ev ve aileye daha fazla zaman ayıracaksınız. Taşınmak ya da ev içi tadilat yapmak, yaşam alanınızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Akraba ziyaretlerinin sık olabileceği bu dönemde, evde daha fazla vakit geçirebilir, evden çalışabilirsiniz. Planlı olmayı sevseniz de biraz spontan olup sürekli gelecek kaygısı duymaktan vazgeçeceksiniz. Dinlenmenizin vakti geldi.

KOVA:

Çok konuşacak, çok yazacak, merak ettiğiniz her şeye burnunuzu sokacaksınız. Bu bahar en çok gezenler kova burçları olabilir, iş için ya da keyfi, uzun olmayan kısa kısa yollar sizi bekliyor. Kardeşler ve akrabalarla buluşmak ve sosyalleşmek için çok fazla fırsat gelişirken, eğitim hayatınızı tekrar düzene sokmanız gerektiğini farkedebilirsiniz.

BALIK:

İşleri stabil kılmak, her balığın kaosla çalkalanan ve çoğunlukla spontan ilerleyen hayatının hayalidir. Bu bahar, istikrar ve stabilite sana daha kolay gelecek. Bu dönemde kazanç ve ekonomi haneni de daha kolay yönetebilir, ileriye yatırım yapabilirsin. Kıymetinin bilinmediğini artık düşünmeyeceksin.