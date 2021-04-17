İşte haftalık burç yorumları

17 Nisan 2021 Cumartesi, 15:59

Yoğun Mars enerjilerine maruz kalacağımız bir haftaya giriyoruz. Bugün Mars, aşırılıklar ve sınırları aşımın göstergesi Jüpiter ile destek açısında olacağından, sinir agresyon ve aşırı hareketlere dikkat etmeli, acelelecilikten uzaklaşmalıyız. Hafta ilerledikçe bir sonraki burca girmek için içinde bulunduğu ikizler burcunda son dereceleri zorlayacak olan mars, iyi huylarını bir kenara bırakıp önüne geçilemez bir enerjiye bürünebilir. Aneretik derecelerde sakin olmak Mars için çok zordur. Perşembe günü trafik, yol ve bağlantı noktalarını gösteren ikizlerdeki bu son viraj, yollarda ve trafikte sakin kalmanın zorluklarını gösteriyor. Akraba ve kardeşlerle iletişimde sükunetinizi kaybedebilirsiniz. Türkiyenin halk göstergesi olan ayının üzerinden geçecek olan bu gösterge halk olarak sinir harbine açık olmayı ve derhal alev alabileceğimizi göstermekte. Cuma günü itibarıyla yengeç burcuna geçen Mars, önümüzdeki iki ayın, (yükselen burcu yengeç olan) Türkiye için hızlı ve dinamik geçeceğini göstermekte.

KOÇ:

Ev ve yaşadığınız alan ile ilgili değişiklik ve girişim yapma hevesiniz artabilir. Evde yapılmayı bekleyen tüm işlere el atacak ve bir çırpıda bitireceksiniz. Aile bireylerinizden bir erkek akraba sizi ziyarete gelebilir. Kariyer konularında başlangıçlar gerçekleşebilir fakat bunun için ailevi süreçlerinizde geride bırakmanız gereken bir konu olabilir.

BOĞA:

Bilmediklerinizi öğrenmeye başlayacağınız bir dönem bu hafta başlıyor. Eğitim fırsatlarını ayağınıza getirecek olan mars geçişi daha hızlı öğrenmenizi ya da hızlandırılmış dersler almanızı sağlayabilir. Kardeşler ve yakın akrabalar ile olan ilişkilerde tansiyon biraz yükselebilir, sakin olmaya çalışmak yerinde olacaktır.

İKİZLER:

Ekonomi hanenize girecek olan mars, buraya enerji verecek maddi kazançlar sağlayacak başlangıçlar yaptıracaktır. Yeni gelir kapıları açmak için girişimlerde bulunabilir, bu konuda daha cesaretli ve girişken olabilirsiniz. Hareketleriniz kısıtlanıyor gibi hissedebilirsiniz, daha fazla spor yaparak bu hisleri sağaltabilirsiniz.

YENGEÇ:

Hareket ve dinamizm önümüzdeki iki ay hep sizinle olacak. Fiziksel enerjiniz artarken, kendinizi daha enerjik ve girişken bulabilirsiniz. Spora başlamak, riskli işlere girmek, cesaret edemediğiniz konulara girişmek her zamankinden kolay olacak. Aceleci tavırlara, düşünmeden hareket etmeye, öfke ve sinir kontrolüne dikkat etmek gerekebilir.

ASLAN:

Hayatınızla ilgili önemli kararlar alırken, hareket etme zamanı geldiğinde biraz çekimser kalıyor olabilirsiniz. İdeal ile hayat pratiği birbirine uymadığında, pratik olanı seçmek size fayda sağlayabilir. Ne istediğinizi çok iyi biliyor ve çok çalışıyor olsanız da bu cuma ile başlayan iki aylık süreçte olayları oluruna bırakmak ve kabule geçmek işlerinizi kolaylaştıracaktır.

BAŞAK:

Arkadaş çevrelerinizle olan ilişkilerinizi hızlandıracak bir dönem bu cuma başlayacak. Sosyal çevrelerinizde daha aktif ve girişken olabilirsiniz. Yeni kimselerle tanışabilir, içinde bulunduğunuz çevreleri arttırabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranıza kara kedi girebilir, bir mesele aranızı açabilir.

TERAZİ:

Kariyer hayatınıza yeni bir nefes geliyor. Çok yoğun ve koşuşturmalı bir dönem bu cuma başlayacak. Kariyerinizde yeni başlangıçlar olabilir, yeni gündem ve sayfalar açılabilir. İşinizde daha rekabetçi ve mücadeleci olacak, yılmaz bir tavır sergileyeceksiniz.

AKREP:

Yakın akrabalar, özellikle eşinizin akrabalarıyla olan gündemlerinizde yoğunluk ve meşguliyet söz konusu olabilir. Yeni eğitimlere başvurma, evden uzaklaşma isteğiniz artabilir. Size destek verecek mars geçişi bu hafta başlayarak 2 ay boyunca daha cesur ve girişken olmanızı sağlayacak.

YAY:

Beraber iş yaptığınız ortaklarla ilgili maddi konuları tekrar masaya yatırma zamanı gelmiş olabilir. Maddi kaynaklarınızı değerlendireceğiniz, özellikle çevrenizin kaynaklarından destekler alabileceğiniz bir dönem bu hafta başlıyor. Kriz yönetme kabiliyetiniz artarken, beklenmedik ani harcamaları yaparken iki kere düşünmelisiniz.

OĞLAK:

Enerji ve dinamizm, ilişki hanenize geliyor. Cuma gününden başlayarak 2 ay boyunca, ilişki ve evlilik hayatınız daha hızlı, daha cesaretli ve belki birazda sürtüşmeli geçebilir. Yeni ilişki başlangıçlarına çok uygun bir döneme giriyorsunuz. Sinirli ve gergin kimselerden uzak durmak, tartışmalarda ara bulucu olmak işinizi kolaylaştırabilir.

KOVA:

Günlük rutininizi hızlandıracak bir dönem başlıyor. İşte yeni projelere başlayabilir, yeni ve rekabetçi takım arkadaşlarıyla tanışabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın enerjisi biraz artacaktır, daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir.

BALIK:

Bu hafta cesaret ve girişkenlik sizden sorulur. Cuma günü ile başlayan 2 aylık dönemde, girişken, atak ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuya dönüşebilirsiniz. Aşk ve flörtler konusunda şanslı olduğunuz bu dönemde daha dikkat çekici olacaksınız. İş girişimleri için ideal bir dönem olduğu kadar, gereksiz riskleri aldığımızı sonradan fark edebileceğimiz dikkatli olunması gereken bir dönem başlıyor.