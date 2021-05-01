İşte haftalık burç yorumları

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59

Dolunaydan çıktığımız bu hafta sonunu, yön tayin etmek için derinleşmek açısından güzel değerlendirebiliriz.

Pazartesi ve perşembe günleri, Venüs’ün jenerasyon gezegenleri ile destek açıları mevcut. Sevdiği bir alanda ve destek açıları altındaki Venüs güzel etkilerini her burca farklı yaşam alanlarında hissettirecek, desteklenmiş hissedecek, ilişkilerde ve ekonomik konularda değişimler yaşayacağız.

Salı günü itibariyle de aklın gezegeni Merkür ikizler burcunda ilerliyor olacak. Akli süreçler hızlanırken, seyahat, ticaret, eğitim ve akrabalık ilişkilerini gösteren merkür kendi burcuna girdiğinden, bu alanlarda kolaylık deneyimleyeceğiz.

KOÇ:

Koç burçları ev ve aile ile ilgili destekler alacaklar, evinizi güzelleştirmek ya da dekore etmek isteyebilirsiniz. Teyze, hala, kız kardeş, abla gibi akrabalarınız sizi ziyarete gelmek isteyebilir. Merkür iletişim trafiğinizi arttırıyor ve beklenmedik seyahatlerden bahsediyor, yazışmalar ve cevaplar daha çabuk elinize ulaşacak.

BOĞA:

Boğa burçları, iletişim trafiğini arttıracak bir Venüs seyri yaşayacaklar. Yakın akraba ziyaretlerini arttırabilecek bu geçiş, normalde anlatamadığınız şeyleri kolaylıkla anlatabilmenizi ve dengeli, uyumlu bir iletişim kurabilmenizi sağlayacak. Merkür ekonomi hanenizi hızlandırıyor, nakit akışınız hızlanabilir. İleride gelir getirecek anlaşmalara imza atabilirsiniz.

İKİZLER:

İkizler burçları Merkür’ün seyri ile mental olarak çok aktif olabilirler. Çocuklarınız ile ilgili beklediğiniz haberlerin gelebileceği, ziyaretlere katılım gösterebileceğiniz, sosyal bir dönem başlıyor. Bu dönemde evden çıkmadan bile ne kadar sosyal olabileceğinize şaşıracaksınız. Venüs ekonomik göstergelerinizi güçlendirirken, ödemeler alabilir, kendinizi değerli hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:

Yengeç burçları bu hafta Venüs açılarını arkadaş çevreleri üzerinden alıyorlar, daha sosyal olacağınız bu günlerde çok da şanslı olacaksınız. Estetik ve güzellik müdahaleleri için uygun günlerden geçiyorsunuz. Merkür geçişi bilinçaltınızı tetikleyecektir, haberci rüyalar görebilirsiniz. Bağımlılıklarınızı fark etmek ve bırakmak için adım atmaya karar verebilirsiniz.

ASLAN:

İş ve kariyer alanınızda ilerleyen Venüs, ilişkilerinizi biraz kaosa sürüklüyor gibi hissettirse de uzun vadede size iyi sonuçlar getirecek. Fazla harcamalara dikkat etmeniz gerekebilir, müsriflik yapmaktan kaçınmaya çalışın. Merkür arkadaşlık ilişkilerinizi canlandırırken, görüşmediğiniz kimseler ve sosyal çevrelerinizden haberler alabilirsiniz.

BAŞAK:

Eş ve ilişki vesilesiyle olan akrabalarınızla alakalı bir alanda ilerleyen Venüs, dargınlık ve kırgınlıkları sonlandırabilir. Sosyal medyadan tanıştığınız birisiyle görüşmek isteyebilirsiniz. Merkür iş hayatınıza hız katabilir, iş ile ilgili görüşmeler, yazışmalar yapabilir, haberler alabilirsiniz. Akıl ve mantık süreçleriniz hızlanırken, kardeş, kuzen gibi yakın akrabaların gündeminizde olduğu bir hafta geçirebilirsiniz.

TERAZİ:

Venüs, ortak hesaplar ve masraflar hanenizde ilerliyorken aldığı açılar ile büyük ekonomik sıkıntılarınıza destek bulabileceğinize ve ihtiyaçlarınızı karşılamakta çevre desteği alacağınıza işaret etmekte. Merkür eğitim ve seyahatler ile ilgili bir alanı etkinleştirirken beklediğiniz bir eğitim başlıyor olabilir. Yabancılardan haberler alabilir, iş için mecburi seyahat edebilirsiniz.

AKREP:

İlişki ve birliktelik hanenizde ilerleyen Venüs, aldığı açılar vasıtasıyla, kalıcı bir yöne ilerliyorum fakat şu kıskançlık konularını çözmeliyim diyor. Merkür sizi derin düşüncelere sevk edecek bir alanda ilerlerken, ortak hesaplarınız ve ortaklaşa kazançlarınız ile ilgili haberler alabilirsiniz.

YAY:

Çalışma koşullarınız daha konforlu olsun diye beklediğiniz değişiklikler gerçekleşiyor, artık daha rahat çalışacak özellikle çalışma arkadaşlarınızdan destek alacaksınız. Merkür’ün ilişki evine girmesi, geveze ve muhabbetli bir dönem başlartırken, eşinizin çok konuşmasından muzdarip olabilirsiniz.

OĞLAK:

Bu hafta ile başlayan süreçte oğlaklar ilişkiden yana çok şanslı olacaklar, karşınızdaki kişi sizi daha hoş tutmaya ve daha fazla görüşmeye çalışacak. Merkür iş hayatının günlük telaşesini rahatla yürütebileceği bir alana girerek, günlük iş ve çalışma arkadaşları gündemlerinizi hızlandıracak.

KOVA:

Bu hafta, evinizi değiştirmek ya da yaşam alanınızı güzelleştirmek için verdiğiniz kararların güzel sonuçlarını göreceksiniz. Aile ile zaman geçirmeye daha fazla zaman ayıracak, özellikle evinizin kalabalık olduğu bir dönem geçireceksiniz. Merkür, daha cesur ve kalpten konuşacağınız bir alana girerken varsa çocuklarınız ile ilgili haberler alabileceğinizi gösteriyor.

BALIK:

Yakın akraba ve komşular dahil yakın çevreniz ile ilişkiniz değişiyor, daha sıcak ve samimi bir atmosfer oluşuyor. Merkür ev ve aile konularınızı gündeme getirip kafa yordururken, hep aklınızdan geçen ama yazıya dökemediğiniz şeyleri ifade etmeye başlayacaksınız.