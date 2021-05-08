İşte haftalık burç yorumları

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:00

Bugün gökyüzünde, astrolojideki iyicil gezegenler olarak bildiğimiz Venüs ve Jüpiter'in birbirleriyle sert birliktelikleri bulunmakta. İlişkilerde abartı ve fazla samimiyetin can sıkabileceğini, sosyalleşme meraklısı venüsün, alan sınır tanımazlığı ile bilinen Jüpiter etkileşimi sonrası bir yolunu bulup görüşmek isteyenlerin tatsız sonuçlar ile karşılaşabileceklerini işaret etmekte.

Pazar günü itibariyle Venüs ikizler burcuna giriyor. Sözlü iletişimi anlatan ikizler burcundaki venüs, haberlerin, sözlerin ve bitmeyen bir laf kalabalığının bir ay boyunca etkin olacağını vurgulamakta. Daha akılcı, bilgi içeren ve mantıklı ilişkiler kurmak isteyeceğiz.

Salı günü boğa burcunun 21 derecesinde oluşacak olan yeniay ile daha kalıcı ve istikrarlı adımlar atmak için kapı aralanacak. Yeniaylar tohum ekme zamanlarıdır, hayatınızda başlatmak istediğiniz herşey için yeni ay sonrasındaki yaklaşık bir haftayı değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde boğa burcunun temaları olan, toprak, üretim, muhafaza etmek ve istikrar elde etmek için yapılar kurmak daha kolay olacak.

KOÇ:

Değerler ve ekonomik gündemlerinizi yöneten bir alanda oluşacak yeniay ile birlikte yeni kazançlar elde edecek başlangıçlar ve temeller atabilirsiniz. Kendi değerinizi bilmek konusunda desteğe ihtiyacınız var, alma-verme dengesini bozan durumlarda kendinizi savunmayı öğrenmelisiniz. Kendinizi güvende hissetmek adına sarıldığınız değerleri değiştirici başlangıçlar yapın.

BOĞA:

Yeniay ve başlangıç enerjisi kendi başınıza yola çıktığınızda daha başarılı olabileceğinizi vurguluyor. İmaj değişikliği yapmak ya da görünmediğiniz platformlarda artık bende varım demenin tam zamanı. Sağlığınız ile ilgili kararlar vermek, spora, diyete başlamak ya da geciktirdiğiniz bir sağlık prosedürünü uygulamaya geçirebilirsiniz.

İKİZLER:

Göz ardı ettiğiniz çoğu detayın gün yüzüne çıkacağı bir dönem başlıyor. Yeniay ve başlangıç enerjisi spritüel merak uyandıracak bir şekilde gerçekleşirken, kendinizi bilinçaltınızı şekillendiren uygulamalarla ilgili eğitim alırken bulabilirsiniz. Size kendinizi suçlu hissettiren bir duruma karşı bakış açınızı değiştirebilir, bazı fikirleri geride bırakabilirsiniz.

YENGEÇ:

Arkadaşlarınız ve sosyal çevreleriniz ile ilgili konu ve gündemler yeniayın başlangıç enerjisi ile şekillenecek. Gelecekle ilgili plan ve projelerinizi yeniden şekillendirebilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kariyeriniz için çevrenizden yardım alacak ve destekleneceksiniz.

ASLAN:

Salı gününden sonra gökyüzü kariyer konularınıza ışık tutacak, belirsizlikler netleşecek. Yeniay enerjisi bu alanda başlangıçların olduğunu gösteriyor, bu dönemde kariyerinizde yeni bir sayfa açılabilir. İşverenlerinizle konuşmalarınız olabilir, ekstra sorumluluklar alabilirsiniz.

BAŞAK:

Bu dönemde basın-yayın, reklam gibi işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Eğitim hayatınızı şekillendirecek konulara açıklık getirebilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Hoca ve bilirkişilere danışabilir, bilgi konusunda kendinizi yenileyebilirsiniz. Eşinizin kardeşleri ile ilgili haberler alabilirsiniz.

TERAZİ:

Gökyüzü değişim ve dönüşüm evini aydınlatıyor, aynı zamanda bu alanda gerçekleşecek yeniay ile de birlikte artık değişmenin zamanı geldi. Direnç gösterdiğiniz konularla yüzleşebilir, geçirdiğiniz dönemi krizli diye tabir edebilirsiniz fakat beklediğiniz fırsatlarında bu dönemi iyi yönetmeniz sonrasında çıkacağını da unutmayın, mükafatları zamanla alacaksınız.

AKREP:

Akrepler için ilişki zamanı geldi. Gökyüzü ilişki ve evlilik konularınıza ışık tutarken, gerçekleşen yeniayın da etkisiyle ilişkide yeni bir sayfa açılması ya da yeni bir ilişkiye başlamak söz konusu olabilir. Eşinizin ya da ilişkinizin kendi yoğun gündemleri bu hafta sizi de meşgul edebilir.

YAY:

Yay burçları çalışma hayatında yeni bir döneme giriyor. Çalışma koşullarınızda ve çalışma metotlarınızda değişimler gözlemlenecek. Çalışanlarınızdan ya da çalışma arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz. Bu dönemde evcil hayvan sahibi olmaya karar verebilirsiniz.

OĞLAK:

Aşk hayatında yeni bir sayfa açan burçlardan biri de oğlaklar. Çalışma ve sorumluluklara mecburi ara veren oğlakların dikkatini flört anlamında çeken birileri ortaya çıkabilir. Biraz cesarete birazda gönlünüzü ortaya koymaya ihtiyacınız var. Bir yerde söyleşi/sunum yapmanız ya da görünür olmanız gerekebilir.

KOVA:

Ev ve yaşam alanınızda gerçekleşecek olan yeniay burada yeni başlangıçlar vaat ediyor. Ev, arsa, toprak alım/satım konu ve gündemleriniz olabilir. Ev içinde tadilat, boya, tamirat ile yaşam alanınıza güzelleştiriyor olabilirsiniz. Duygu dünyanızda yeni ve ferah bir döneme geçecek, kendinizi manevi olarak rahatlatmayı daha kolay başaracaksınız.

BALIK:

Bu dönemde iş dolayısıyla mecburen dışarı çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Antlaşma, evrak, dosya işleri için bazı mecralarla iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Kardeş, kuzen gibi yakın akrabalardan haberler alabilir daha fazla iletişim halinde bulunabilirsiniz. Eskiden iletişim kuramadığınız kişilerle, görüşmeye başlayabilirsiniz.