İşte haftalık burç yorumları

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:02

Bugün ilişkiler açısından çok önemli bir gün olabilir sevgili cumhuriyet cumartesi okurları. Pazar günü tam anlamıyla geri vitese geçmek üzere, bugün durmuş bir konumdaki Merkür ile ilişkiler gezegeni Venüs bir arada olacak. Geçmişte verdiğiniz sözler ile çelişiyor iseniz, ilişkilerinizde bunlarla yüzleşiyor olabilir, küçük sözlere ve anlamlara fazla takılmanın sıkıntılarını çekiyor olabilirsiniz.

Pazar günü itibari ile iletişim gezegeni Merkür, dünyadan bakıldığında üç hafta boyunca zodyakta daha önce katettiği alana geri ilerliyor gibi görünecek. Gezegenler geri gitmez ya da durmaz. Bu hayatta tüm varoluşu ve uzayı, dünyadan gözlemliyor, dünya bakış açısından irdeliyoruz. O yüzden merkürün dünyadan bakıldığında retro görünmesi astrolojik anlamda önem arz etmekte. Merkür enerjisi geri dönmekte, arkanı topla, yarım kalanı tamamlamak için sana bir şans daha veriyorum demekte. Retro enerjilerini eksik gidermek, tamamlamak, revize etmek ve düzeltmek için kullanmak, yepyeni başlangıçlar yapmaktan daha iyi bir kullanımdır. Yeni başlangıçları 3 hafta erteleyip, eski fikir ve gündemlerimizi bir kez daha gözden geçirip, sonlandırmaya ne dersiniz?

KOÇ:

Koç burçları retro merkürü iletişim, seyahatler ve yakın akrabaları ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Kardeş, kuzen gibi yakın çevreniz ile ilgili eski mesele ve konular tekrar gündeme gelebilir. Evrak, dosya, başvuru gibi işlerinizde yarım kalan prosedürleri bitirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA:

Boğa burçları retro merkürü, kaynaklar, gelirler, kazançlar ve değerler ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Kazançlarınız ve ödemeleriniz ile ilgili eski mesele ve konular tekrar gündeme gelebilir. Geçmişte kalan ödenmiş ya da ödenmemiş bir para konusu ile ilgili tekrar işlem yapmak ya da gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz.

İKİZLER:

İkizler burçları retro merkürü, kişisel imaj, sağlık, fiziksel güç ve başlangıçlar ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Hayattaki önemli kararlarınız ile ilgili geçmişi sorgulayabilir, ya da eski bir kararınızın bugün tekrar gündeme gelmesiyle kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:

Yengeç burçları retro merkürü bilinçaltı ile ilgili bir alanda ağırlıyorlar. Rüyalarınız tekrarlanabilir, eskiden sık gördüğünüz bir rüyayı görmeye başlayabilirsiniz. Sağlık ve şifa konularında yarım kalmış işlerinizi halletmeniz ya da eski bir sağlık sıkıntısının nüksetmesi sonucu bu konuyu ele almanız gerekebilir.

ASLAN:

Aslan burçlarını retro Merkür arkadaşlıklar ve sosyal çevreler ile ilgili bir alanda ziyaret ediyor. Eski bir arkadaşınıza rastlayabilir ya da arkadaşlarınızla geride bıraktığınız bir konu, tekrar gündeminize taşınabilir. Eski bir ilişkiden haber alma ihtimaliniz ya da bir yerlerde onunla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek.

BAŞAK:

Başak burçları retro merkürü kariyer ve ebeveynler ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. İş, kariyer konularında eski mesele ve konular açılabilir. Yarım kalan işlerin bitirebilir, işverenle yarım kalan konuşmaları tamamlayabilir, kariyerinizde yarım kalan konuları tekrar gündeminize alabilirsiniz.

TERAZİ:

Terazi burçları retro merkürü eğitim, seyahatler ve akrabalar ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Kendi kardeş ve kuzenlerinizle özellikle eşinizin akrabaları ile ilgili eski mesele ve konular açılabilir. Eğitim hayatınızda ya da öğrencilik ettiğiniz herhangi bir konuda yarım kalan işlerinizi bitirebilirsiniz.

AKREP:

Akrep burçları retro merkürü ortak hesaplar, alacak/verecek hesapları ve eşin kaynakları ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Ortak hesaplarınızda, bütçe konularınızda yarım kalan işlerin bitirilmesi, vergi gibi sorumluluklarınızın tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir.

YAY:

Yay burçları retro merkürü ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Evlilikte ve ortaklıklarda eski mesele ve konular açılabilir. Beraberliklerin gözden geçirilmesi, eski konuların tekrar gündeme gelmesi, eşle/ortakla/sevgiliyle yarım kalan konuşmaların tamamlanması gerekebilir.

OĞLAK:

Oğlak burçları retro merkürü çalışma hayatı, çalışanlar ve sağlık ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Çalışma arkadaşlarınız ya da çalışanlarınız ile ilgili eski mesele ve konular açılabilir. İşlerinizde, ofiste, günlük angarya işlerinizde yarım kalan işlerinizi bitirebilir, eski proje/iş ve eski çalışanlarla ilgili konuları düzenleyebilirsiniz.

KOVA:

Kova burçları retro merkürü, aşk, çocuklar, girişim ve görünür olma ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Çocuklarınızın sorumlulukları ve hayatları ile ilgili eski mesele ve konular açılabilir. Arkadaşlarınızla olan işlerinizde ya da sosyal gruplarla olan işlerinizde yarım kalan işlerin bitirilmesi, aşk hayatınız ile ilgili yarım kalan konuşmaların tamamlanması gerekebilir.

BALIK:

Balık burçları retro merkürü, ev, hane, yuva ve aile ile ilgili bir alanda ağırlayacaklar. Aileniz, özellikle ebeveynleriniz ile ilgili eski mesele ve konular tekrar gün yüzüne çıkabilir. Ev alma/ satma, tadilat ve taşınma gibi konularla ilgili yarım kalan işlerinizi bitirebilirsiniz.