İşte haftalık burç yorumları

12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:57

İlişkilerle ilgili gündemlerin yaralayıcı ve şifalayıcı olabileceği bir zaman aralığından geçiyoruz. Venüsün gökyüzünde şifacı Kiron ile olan sert açısı,hem yaralayan hem yaralarımıza merhem olacak cinsten. Bugün sevdiklerinize karşı daha fazla anlayış göstermeye çabalayabilir, ilişkilerde karşı tarafında yaralı olduğunu fark edebilirsiniz.

Salı günü Satürn-Uranüs kare açısı netleşecek, yapılar kurduran Satürn ile yapıları/düzenleri bozan Uranüs arasındaki bu sert açı, aslında bu yıla damgasını vuran önemli açılardan bir tanesi. Yeni düzene ayak uydurmak üzere, eskiden ne düzeyde vazgeçmeli, neyi koruyup neyi yıkmalıyız? Neyi muhafaza edip, ne konuda kendimizi gelecek için yeniden yapılandırmalıyız? Bu soruların cevaplarını bize düşündürecek bir haftadan geçeceğiz. Bu cevapların bazılarını hayatımıza geçirecek başlangıçlar yapabiliriz. Sisteme başkaldırı göstergesi olan Uranüs ile sistem ve kuralların göstergesi olan Satürn'ün bu sert kombinasyonu eski ile yeninin savaşı niteliğinde.

Bireysel geçmişimiz ve geleceğimiz doğru paydada buluşturup harmanlamalıyız. Korona sonrası, bilgiye ve sosyalleşmeye olan bağımız değişip dönüşüyor, bu noktada eskiyi terk etmeye çok uzak hissediyor ama artık eskisi gibi yaşayamıyoruz!

Gökyüzü artık eskisi gibi yaşayamazsın diyor, siz hayatlarınızda geçmişinizle ne kadar barışık, geleceğinizle ne kadar hizalanmış durumdasınız?

KOÇ:

Bu hafta koç burçları, arkadaş çevrelerinden yatırım ve para konularında destek görebilir, beklemedikleri tanıdıklarından yardım almak, fayda görmek konusunda şanslı olabilirler. Uzak gelecekte size ekonomik geri dönüş yaratacak projelere başlayabilir ve yapılanma başlatabilirsiniz.

BOĞA:

Boğa burçları, kariyerlerindeki değişikliğe, geleceklerini şekillendirecek olan büyük adımı atmaya diğer burçlardan daha yakınlar! Bu hafta, işiniz de yürümeyen ilişkilerin, aksaklık ve şanssızlık gibi görünen olayların, ileride kendi hayatınızda doğru adımlar atabilmeniz için, bugün size verilmiş olan armağanlar olduğunu fark edebilirsiniz.

İKİZLER:

Bu hafta sizi bilinçaltındaki korkulardan özgürleştirecek, size hayatta yeni bir felsefe ve bakış açısı kazandıracak, kalıplaşmış korkularınızı kıracak bir eğitim alabilir ya da bir bilirkişiden ilham alabilirsiniz. Kendinizi spiritüel konularda eskisinden de meraklı bir halde bulabilirsiniz.

YENGEÇ:

Arkadaşlarla ve sosyal çevreleriyle olan ilişkileri yapılanma döneminden geçmekte olan yengeç burçları, bu hafta bu konuda sürpriz bir şekilde tekrar tetiklenebilirler. Artan manevi gücünüzle birlikte, artık size fayda sağlamayan, zarar veren ilişkileri çöpe atmaya her zamankinden daha fazla hazırsınız. Kendinizi affedin!

ASLAN:

Aslan burçları ilişkilerini, ortaklıklarını ve evliliklerini tekrar gözden geçirip belirledikleri ve hayalini kurdukları geleceğe uygun mu değil mi, sorgulama halindeler. Planladıkları geleceğe uygun olmadığını fark ettiği ilişkilerden kendilerini çıkarabilirler. Bu hafta, aslanlar için iyi bir iş ortaklığı doğurabilir.

BAŞAK:

İş hayatınızda belirlediğiniz hedefe gitmek için bir eğitim almanız ya da bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Hizmet aldığınız kişilerden ya da çalışma arkadaşlarınızdan dolayı kaynaklanan eksiklikler nedeniyle yazışmalarda ya da hukuki meselelerde pürüzler çıkabilir.

TERAZİ:

Aşk hayatında krizler yaşamaktan sıkılan teraziler için güzel günler gelmekte. Sizi üzen bir ilişkiden ya da bir ilişki paterninden ilelebet kurtuluyor olabilirsiniz. Çocuk sahibi olan teraziler için biraz masraf yapma zamanı gelmiş olabilir, çocuklarınızın gereksinimleri ile ilgileneceksiniz.

AKREP:

Ev değiştirmek, yaşam alanında tadilat ve renovasyon yapmak isteyen akrepler için aradıkları aile desteği ya da uygun kredi fırsatı çıkabilir. İlişkinizle ve aile hayatınızla ilgili yapılandırıcı yeni kararlar vermek ve sözde değil gerçek değişimi artık gerçekleştirmek istiyorsunuz.

YAY:

Yakın çevrenizle ve akrabalarınızla olan ilişkinizde iş konularının yeri fazla ise, bu anlamda geride kalması gereken bir şeyler olabilir. İş hayatında kendinizi yanlış ifade ettiğiniz durumlarda, doğru yaklaşım ve ifade tarzını bulmak üzeresiniz. Eşinizin hayatında önemli başlangıçların, dönüm noktalarının gerçekleştiğini görebilirsiniz.

OĞLAK:

Çocuklarınızın hayatı ile ilgili, onların geleceğini ilgilendiren kararlar verip, hayatlarında yapılması gereken kısıtlamaları yapmaya karar veriyor olabilirsiniz. Aşk hayatı karışık olan oğlaklar için, bu ilişkinin neye değip neye değmeyeceği ile ilgili kafa karışıklıkları son bulabilir.

KOVA:

Hayatınızı şekillendirip yapılandırmak için yaptığınız ama hep teoride olan plan ve projelerinizi gerçek hayata geçirmek için cesaret edemediğiniz dönem artık bitti. Artık sizi daha cesaretli ve kendi merkezinde bir kova burcu bireyi olarak göreceğiz.

BALIK:

Balık burcunun dilindeki bağ çözülüyor ve kendini ifafe etmeye korktuğu herşeyden özgürleşiyor. Aileniz ile önemli konuşmalar yapıp daha önce söylemeye çekindiğiniz şeyleri açıklayabilirsiniz. Evinizi ve yaşam alanınızı yenilemek için başlangıçlar yapacaksınız.