İşte haftalık burç yorumları

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:57

Gökyüzü gündeminin, yoğun olduğu bir haftaya gireceğiz. Bu hafta merkür retrosu son bulurken, bir nebze rahatlayacak büyük gezegenlerin başlayan retroları ile geçmişe olan yolculuğumuza başka bir minvalde devam edeceğiz.

20 Haziran pazar günü bolluk ve bereket sembolü Jüpiter'in retrosu başlayacak. Jüpiter'in inanç ve eğitim konularını yönetmesinden dolayı, inançların sorgulanacağı, eğitim konularında eski gündemlerin tekrar üzerinden geçileceği günlerden geçeceğiz.

22 Haziran salı günü ise merkür retrosu bitiyor. İletişim hızlanıyor ve seyahat kısıtlamaları azalıyor. Hafta başından itibaren perşembe günü gerçekleşecek dolunayın etkilerini hissetmeye başlayacağız. Oğlak burcunda gerçekleşen bu dolunay, iş ve kariyer konularının yanı sıra kişisel hayatlarımızdaki sorumluluklarımızla ilgili bizlere ışık tutacak.

25 Haziran cuma günü ise şefkat ve ilhamın gezegeni Neptün retro harekete geçiyor. Aynı zamanda belirsizliklerin de göstergesi olan Neptün, kafa karışıklığımızın sonlanması konusunda, maalesef bu yaz bizi rahat bırakmıyor.

KOÇ:

Ev, aile ve kariyer ile ilgili bir alanda dolunayı ağarlayacak, eve daha çok zaman ayıracak, ailenizle ilgili olaylara odaklanacaksınız. İş hayatınız ile ilgili daha aktif bir döneme giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda uzun süredir beklediğiniz gelişmeler ve netleşmeler bu dönem gerçekleşebilir.

BOĞA:

Bu dolunayda gündeminiz kardeşler, komşular gibi yakın çevre, yakın akrabalar ile iletişim ve bilgi üzerine kurulu olacak. Yazarak, çizerek başlatacağınız, konuşmuyorken konuşmaya karar verdiğiniz bir konu iş hayatınızda yeni bir dönem başlatabilir. Yakın akrabalarınızla ve kardeşlerle bir konuda karşıt düştüyseniz, bu konularla yüzleşmek ve artık bir karara varmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER:

Dolunay, ekonomi hanenizde yaşanacak. Sahip olduklarınıza ve kazançlarınıza odaklandığınız bir dönem olacaktır. Banka, faiz, nafaka ve eşinizin/ortağınızın kazancı ile ilgili çözülmemiş, muallâkta kalmış konularınız bu dönemde bir neticeye varacak.

YENGEÇ:

Fiziksel bedeninizle ilgili yapmak istediğiniz değişikliklere, bedensel dönüşüme, diyet, ameliyat gibi temalara olanak sağlayan bir dönemdesiniz. Eşiniz, ilişkiniz, ortaklığınız ve evliliğiniz ile kadersel önemli süreçleri başlatmak ya da cesaret edemediğiniz ayrılıkları gerçekleştirmek için ideal bir hafta.

ASLAN:

Dolunay sizi çalışma koşullarınız, iş hayatınız ve sağlığınız konusunda gelişmelerle buluşturuyor. İş konusunda oturmasını istediğiniz bir rutin ya da düzen sonunda bu hafta uygulamaya geçebilir. Çalışma arkadaşlarınız ya da size çalışan elemanlar da değişiklik olabilir ya da çalışma koşullarınız değişebilir.

BAŞAK:

Geçmişte hali hazırda başlattığınız iş girişimleriniz, iş başvurularınız ve müteşebbisleriniz var ise bu dolunay ile birlikte güzel haberler sizi bekliyor. Çocuk isteyen başaklar bu hafta sevinçli haberler alabilirler. Çocuklarımız, girişimlerimiz ve merkezde kalma, görünür olma kabiliyetimiz üzerinden olaylar ve dönüşümler yaşayacağınız bir dönemdesiniz.

TERAZİ:

Evim, işim, ailem ve geleceğim ne olacak diyorsanız beklediğiniz cevaplar iyi/kötü pozitif/negatif bir şekilde size ulaşacak, bu konuda ki belirsizlik ortadan kalkacak. Ev almak/satmak, taşınma, tadilat ya da iş ile ilgili süreçlerin yaşadığınız yeri değiştirmesi gibi konular gündeminize girebilir.

AKREP:

Eğitim hayatınızla ilgili süreçlerinizin tamamlanma/ sonuçlanma aşamasını görecek, yeni eğitimler almak konusunda kararlar vereceksiniz. Eşinizin yakın akrabaları ile ilgili önemli gelişmeler sizin hayatınıza da yansıyabilir. Seyahat etmek için planlar yapabilirsiniz.

YAY:

Dolunay, ekonomik anlamda önemli değişimlere açık bir dönemi tetikleyecek sizin için. Eşinizin kaynakları olsun, kendi birikimleriniz olsun iyi analiz etmeli adımlarınızı acele etmeden fikir süzgecinden geçirerek atmalısınız. Ani gelişen olaylar karşısında kriz yönetme kabiliyetiniz sınavdan geçerken, krizi fırsata geçirme adına büyük fırsatlar yakalayacaksınız.

OĞLAK:

Son bir yıldır adını koymak istediğiniz, çalıştığınız, neticesini görmek istediğiniz, bitmesini istediğiniz önemli meseleleriniz ile ilgili cevaplarınızı alacağınız ve kafanızın iyi ya da kötü belirsizlikten kurtulacağı zaman diliminden geçeceksiniz. Eşiniz, evliliğiniz, iş ilişkileriniz, gönül ilişkileriniz ile ilgili karar vermeniz gereken zamanlar gelmiş olabilir.

KOVA:

İş teklifleri alabilir ya da işinizde yeni sorumlulukların altına girebilirsiniz. Oturtamadığınız günlük rutinlerinizi oturtmak ve bir düzene sokmak için çok ideal zamanlardan geçeceksiniz. Daha önce istediğiniz fakat zor gelen, diyete başlama, düzenli çalışma, rutin oluşturma gibi konular bu dönemde çok kolay gelişecek.

BALIK:

Dolunay, sizi arkadaş çevreleriniz, flörtleriniz ve çocuklarınız ile ilgili konular üzerinden değiştirip/dönüştürecek. Çocuklarınız ile ilgili süreçleriniz ve onların hayatları ile ilgili gelişmeler netleşip bir neticeye bağlanabilir. Yeni başlayan flörtler, ilişkiye doğru ilerleyebilir. Bazı arkadaşlıklarınızı sonlandırabilirsiniz.