İşte haftalık burç yorumları

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:58

Dinamizm gezegeni Mars'ın, sıradışı olan Uranüs ile sert açı yaptığı bir hafta sonundan geçiyoruz. Öfke ve agresyon ön planda olabilir. Özgür hissetmek adına zincirlerimizi kırmak isteyebiliriz. Pazartesi günü Güneşin ve Venüs'ün destek açıları bulunmakta, hayatımıza bizim için önem arz eden önemli kişiler girebilir. Güneşin, Uranüs ile olan destek açısı otorite figürlerinden destek görebileceğimizi fakat bunun bilinenin dışında çok farklı yollardan gerçekleşeceğini göstermekte. Salı günü iletişim gezegeni Merkür, kafamızın karışabileceğini anlatan Neptün ile sert açıda olacak. Merkür-Neptün açısında, yanlış anlamak, yanlış hesaplamak, yanlış konuşmak ve kafa karışıklığı yaşamak gayet doğaldır. Çarşamba günü Venüs-Satürn karşıtlığı para piyasalarında hafta sonuna doğru ilerlerken büyük düşüşler tetikleyebilir, ekonomik krizlerin daha görünür olmasını sağlayabilir. Bu açı aynı zamanda ilişkilerde beklenmedik, ani çıkışlar ve kopuşları kolaylaştıracaktır. Yeniaya doğru ilerlerken aslında önceki dolunayın bırakma fazında olmamızdan dolayı, çarşamba gününden itibaren hayatınızdan çıkmasını, artık sisteminizde daha fazla bulunmasını istemediğiniz her şeyi bırakmak ve sonlandırmak için ideal günler olacak.

KOÇ:

Bu hafta banka hesaplarınıza kafa yorabilir, banka işlerinizi halletmeyi önceliklendirebilirsiniz. Çalışanlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili haberler alabilir, günlük rutinlerinizi düzenlemek ya da düzensiz yapılan işleri bir düzene sokmaya karar verebilirsiniz.

BOĞA:

Bu hafta Merkür açıları iletişim konularınızı bulanıklaştırabilir. Kardeş ve yakın akrabalarınızdan haberler alabileceğiniz, mecburi seyahatlere çıkmak durumunda kalabileceğiniz bir hafta. İkili ilişkilerde beklenen cevapların gelebileceği, bir kişiyle konuşmanızın samimileşebileceği bir hafta olabilir.

İKİZLER:

Bu hafta zihinsel süreçlerinizde ilhama yer vereceksiniz. Uzun süredir beklediğiniz yaratıcılık bu hafta gelebilir fakat adım atarken istediğiniz kadar planlı programlı olamayabilirsiniz. Unutmayın ilham, plan program sevmez. Haberci rüyalar görebileceğiniz, bilinçaltınızın hareketleneceği bir dönem. Bazı sırlar ortaya çıkabilir.

YENGEÇ:

Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrelerinizden haberler alabilirsiniz. Bu hafta yakın çevrenizde bulunan komşu, kardeş ve kuzen gibi figürlerle daha samimi olabilir, arkadaşlık kurabilirsiniz. Çocuklarınızın arkadaşları ile konuşabilmesini sağlamak amaçlı programlar yapabilirsiniz.

ASLAN:

Yeni projelere girecek aslanlar için kariyerde etkinleşme söz konusu olabilir. Bu hafta işlerinizin yazışma, antlaşma ve sözleşmeleri ile ilgilenebilirsiniz. Bu hafta iş hayatınızla ilgili alacağınız haberler size çok fayda sağlayacak fakat kendi değerinizi bilmek ile ilgili ödevleriniz var, çıkarlarınızı gözetmeyen işlerden uzak durun. Neptün belirsizliklerini unutmayın evraklarınızı iki kere kontrol edin.

BAŞAK:

İşverenlerinizle, eğitim konularını içeren konuşmalar yapabilirsiniz. Mecburi seyahatler yapmak durumunda kalabilir, eşinizin akrabaları ile ilgili haberler alabilirsiniz. Yanılgılara açık olabilirsiniz, biletlerinizi ve maillerinizi kontrol edin. Reklam, basın-yayın işleriniz hızlanabilir. Bir konuda deneyimlerinizi bilmeyenlere öğretmek isteyeceksiniz.

TERAZİ:

Daha önce karar verilmiş bir eğitim ile ilgili konu ve gündem, ekonomik sebepli sekteye uğrayabilir. Çevreniz vasıtası ile normalde ulaşamayacağınız bilgilere ulaşıp konunuzda derinleşebilirsiniz. Eşinizin/ilişkinizin yakın çevresi vesilesiyle bir krize çekilmeniz olası, bu dönemde krizleri iyi yönetmelisiniz.

AKREP:

Merkür, eşinizin/ilişkinizin haberler aldığı bir haftadan bahsediyor. Konuşma ve iletişimin yoğun olacağı bu zamanda partneriniz ekonomik anlamda güçlenecek. Arkadaş çevrelerinizden kimselerle rakip pozisyonuna düşmemek için işbirliği yapılan konuları iyi belirlemeli ve yönlendirmelisiniz.

YAY:

Yay burçları bu hafta çalışma düzenlerine mecburi bir düzen getirecekler. Dağılmış durumda olduğunuzu düşünüyorsunuz fakat işlerinizi ve günlük rutininizi düzenleyecek ve istikrarlı bir hale getirebileceksiniz. Çalışan arayışınıza çözüm bulabilir, yeni çalışma arkadaşlarına sahip olabilirsiniz.

OĞLAK:

Merkür-Neptün etkileşimi kafanızın biraz karışabileceği bir dönemden bahsediyor. Yaratıcı yazılar yazabilir, ilham veren konuşmalar yapabilirsiniz. Çocuk sahibi oğlaklar için yoğun ve mental etkileri yüksek bir hafta, çocuklarınızla iletişim kurma şeklinizi değiştirmek isteyebilirsiniz.

KOVA:

Bu hafta kafanızı daha fazla ev ve mesken konularına yorabilir, bu alanda halledilmesi gereken konuları yönetmeye başlayabilirsiniz. Eşinizin gelirleri ve ortak hesaplarınızın yönetimi ile ilgili daha akılcı kararlar alabilir, hesaplarınızı yönetme işini, bu işi daha iyi beceren tarafa bırakmayı kararlaştırabilirsiniz.

BALIK:

Bu hafta ailenizden daha fazla haber alacak onlarla daha fazla iletişim kuracaksınız. Eşinizle/dostunuzla bilgi paylaşımında bulunabilir, varsa kırgınlıkları düzeltebilirsiniz. Eşinizin/partnerinizin mecburi seyahatler gerçekleştirmesi gerekebilir.